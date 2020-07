P.League - Manchester United confirme et cartonne Aston Villa

En déplacement à Birmingham, Manchester United n'a fait qu'une bouchée d'Aston Villa (0-3), ce jeudi soir, lors du match de clôture de la 34ème journée de Premier League. Sauvés par les montants sur une frappe décochée par Hassan Trezeguet (25ème), les Red Devils ont ouvert la marque quelques courts instants plus tard, sur un penalty litigieux transformé par Bruno Fernandes (27ème). Peu avant la pause, Mason Greenwood, après un beau une-deux avec Anthony Martial, a réalisé le break d'une frappe limpide des 20 mètres (45ème+5).

Après la pause, les protégés d'Ole Gunnar Solskjaer ont continué sur leur lancée et Paul Pogba y est allé de son petit but (58ème), d'une belle frappe du droit hors de la surface. Le score aurait même pu être plus lourd en faveur des Mancuniens mais la barre transversale a d'abord repoussé la tentative d'Anthony Martial (61ème), puis Daniel James (80ème) et Marcus Rashford (90ème+2) ont manqué d'adresse dans les derniers gestes. Avec ce nouveau succès probant, les Red Devils confortent leur cinquième place au classement (58 points) et reviennent à une petite unité de Leicester, quatrième (59 points).

Premier League - 34e Journée Aston Villa 0 - 30 - 2 Manchester United 27' Bruno Fernandes (P.)

50' M. Greenwood

58' P. Pogba



LES RÉSULTATS DE LA 34E JOURNÉE DE P.LEAGUE

Mardi 7 juillet

Crystal Palace - Chelsea : 2-3

Watford - Norwich City : 2-1

Arsenal - Leicester City : 1-1

Mercredi 8 juillet

Manchester City - Newcastle : 5-0

Sheffield Utd - Wolverhampton : 1-0

West Ham - Burnley : 0-1

Brighton & Hove Albion - Liverpool : 1-3

Jeudi 9 juillet