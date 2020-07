P.League - Manchester United déroule, Leicester City se relance enfin !

Ce samedi après-midi, Manchester United s'est très largement imposé à Old Trafford contre Bournemouth (5-2), à l'occasion de la 33ème journée de Premier League. Surpris sur l'ouverture du score précoce des Cherries, signée Junior Stanislas (15ème), les Red Devils ont parfaitement réagi avec une égalisation de Mason Greenwood peu avant la demi-heure de jeu (29ème). Quelques petites minutes plus tard, Marcus Rashford a placé les siens en tête en convertissant un penalty (35ème). Puis Anthony Martial, dans les dernières secondes du temps additionnel, a fait le break (45ème+2). En seconde période, les Cherries ont encore dégainé les premiers, Joshua King relançant les débats sur penalty (50ème).

Mais, comme lors du premier acte, les protégés d'Ole Gunnar Solskjaer ont su réagir, de belle manière. Mason Greenwood, intenable, s'est offert le doublé (54ème). Puis Bruno Fernandes a fait mouche sur coup-franc (59ème). Grâce à ce succès éclatant, le troisième consécutif en championnat, la formation mancunienne double Chelsea et grimpe à la quatrième place du classement (55 points). Dans l'autre match de l'après-midi, Leicester City a cartonné Crystal Palace (3-0), porté par Jamie Vardy, auteur de ses 100ème et 101ème buts en Premier League. Une victoire, la première depuis la reprise, qui permet aux Foxes de rebondir et conforter leur troisième place au classement (58 points).

LES RÉSULTATS DE LA 33E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 4 juillet

Norwich City - Brighton & Hove Albion : 0-1

Manchester United - Bournemouth : 5-2

Leicester City - Crystal Palace : 3-0

18h30 : Wolverhampton - Arsenal

21h : Chelsea - Watford

Dimanche 5 juillet

13h : Burnley - Sheffield Utd

15h15 : Newcastle - West Ham

17h30 : Liverpool - Aston Villa

20h : Southampton - Manchester City

Lundi 6 juillet