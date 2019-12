P.League - Manchester United enchaîne face à Burnley

Manchester United a enchaîné ce samedi soir une seconde victoire consécutive en Premier League, face à Burnley (0-2), lors de la 20ème journée. Après une première période plutôt fermée au cours de laquelle les locaux ont principalement défendu, Martial a finalement trouvé la faille juste avant la pause. Le Français a converti en but un centre de Andreas Pereira (44e). Il aurait même pu s'offrir un doublé dès le retour des vestiaires si sa réalisation n'avait pas été annulée pour une faute sur Tarkowski (50e).

Par la suite, Burnley s'est quelque peu rebiffé et il a fallu la vigilance de De Gea (69e) mais cela n'a pas suffi pour revenir au score. Pis, Rashford a inscrit le but du break au bout du temps additionnel (90e+5). Avec ce succès, les Red Devils montent à la 5ème place et reviennent à un point de Chelsea qui affrontera Arsenal dimanche après-midi (15h). Burnley occupe la 13ème place.

Premier League - 20e Journée Burnley 0 - 20 - 1 Manchester United 44' A. Martial

90' +5 M. Rashford



LES RÉSULTATS DE LA 20E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 28 décembre

Brighton & Hove Albion - Bournemouth : 2-0

Newcastle - Everton : 1-2

Watford - Aston Villa : 3-0

Southampton - Crystal Palace : 1-1

West Ham - Leicester City : 1-2

Norwich - Tottenham : 2-2

Burnley - Manchester United : 0-2

Dimanche 29 décembre

15 heures : Arsenal - Chelsea

17h30 : Liverpool - Wolverhampton

19 heures : Manchester City - Sheffield United