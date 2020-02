P.League - Manchester United et Wolverhampton se neutralisent

Battus lors des deux derniers matchs de Premier League, Manchester United reste à l'arrêt après son nul face à Wolverhampton (0-0), ce samedi, à l'occasion de la 22ème journée de championnat. Après une première période décevante, les deux équipes ont davantage sollicités les gardiens lors du deuxième acte. Mais Rui Patricio (58e, 68e, 78e) et De Gea (69e) ont brillé pour maintenir le score nul et vierge. Au final, ce résultat arrange... Sheffield United, vainqueur cet après-midi à Crystal Palace. Le promu passe devant les Wolves et les Red Devils et grimpe à la 5ème place avec un point d'avance.

LES RÉSULTATS DE LA 25E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 1 février

Leicester City - Chelsea : 2-2

Bournemouth - Aston Villa : 2-1

Crystal Palace - Sheffield United : 0-1

Liverpool - Southampton : 4-0

Newcastle - Norwich City : 0-0

Watford - Everton : 2-3

West Ham - Brighton & Hove Albion : 3-3

Manchester United - Wolverhampton : 0-0

Dimanche 2 février

15h : Burnley - Arsenal

17h30 : Tottenham - Manchester City