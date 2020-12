P.League - Manchester United explose Leeds

Manchester United s'est offert un grand succès, ce dimanche, à domicile contre Leeds. L'écurie d'Ole Gunnar Solskjaer s'est imposée 6 buts à 2 contre celle de Marcelo Bielsa, dans un match riche en actions. Tout a commencé avec un doublé express de Scott McTominay à la 2ème et 3ème minute. En l'espace de 180 secondes, le milieu défensif écossais a mis ses coéquipiers sur orbite et inscrit le doublé le plus rapide de l'histoire de la Premier League. À la 20ème minute, Bruno Fernandes a inscrit le troisième but, avant le but du 4-0 par Lindelöf. Juste avant la pause, Cooper a sauvé l'honneur pour Leeds (42ème).

En deuxième mi-temps, James (66ème) et Bruno Fernandes (70ème, s.p) ont participé à la fête des Red Devils. Dallas, trois minutes plus tard, a inscrit le deuxième but de Leeds. Histoire de sauver encore un peu plus l'honneur. En fin de match, le portier français Illan Meslier a réalisé des grosses parades pour stopper l'hémorragie, face à Cavani, James, Maguire ou encore Fred. Avec cette victoire, Man U monte sur le podium et se place à la 3ème position.

Premier League - 14e Journée Manchester United 6 - 24 - 1 Leeds United S. McTominay 2'

S. McTominay 3'

Bruno Fernandes 20'

V. Nilsson-Lindelöf 37'

D. James 66'

Bruno Fernandes (P.) 70'

41' L. Cooper

73' S. Dallas



LES RÉSULTATS DE LA 14E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 19 décembre

Crystal Palace - Liverpool : 0-7

Southampton - Manchester City : 0-1

Everton - Arsenal : 2-1

21 heures : Newcastle - Fulham

Dimanche 20 décembre

Brighton & Hove Albion - Sheffield Utd : 1-1

Tottenham - Leicester City : 0-2

Manchester United - Leeds United : 6-2

20 heures 15 : West Bromwich Albion - Aston Villa

Lundi 21 décembre