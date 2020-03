P.League - Manchester United freiné par Everton, Tottenham renversé par Wolverhampton

Pour le compte de la 28ème journée de Premier League, Manchester United a été accroché par Everton (1-1), ce dimanche après-midi à Goodison Park. Devant leurs fidèles supporters, les Toffees ont très vite pris les devants dans cette affiche via Dominic Calvert-Lewin, buteur précoce à la suite d'une nouvelle grosse boulette de David De Gea (3ème). Plombés par ce but, les Red Devils ont réussi à revenir au score peu après la demi-heure de jeu grâce à Bruno Fernandes, auteur d'une belle frappe depuis l'entrée de la surface (31ème). Plus rien n'a ensuite été marqué dans une partie engagée et sous tension. Suite à ce partage des points, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer restent à la 5ème place du classement (42 points), tandis que les protégés de Carlo Ancelotti, expulsé à la fin du match, pointent au 11ème rang (37 points).

Dans le même temps, Tottenham a été renversé par Wolverhampton (2-3). Les Spurs ont pourtant mené à deux reprises suite à des réalisations signées Steven Bergwijn (13ème) et Serge Aurier (45ème). Mais les Wanderers, récemment qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa, ont recollé à chaque fois. D'abord via Matt Doherty (27ème), puis grâce à Diogo Jota (87ème). À l'approche du dernier quart d'heure de jeu, ils sont même parvenus à arracher la victoire sur un but décisif inscrit par Raul Jimenez (73ème), face à Paulo Gazzaniga, entré à la place d'Hugo Lloris, blessé à l'aine. Avec ce revers, les hommes de José Mourinho chutent à la 7ème position (40 points), tandis que les Wolves grimpent au 6ème rang (42 points) et reviennent à hauteur de Manchester United, à trois petites unités de Chelsea.

LES RÉSULTATS DE LA 28E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 28 février

Norwich City - Leicester City : 1-0

Samedi 29 février

Aston Villa - Sheffield United : reporté

Brighton & Hove Albion - Crystal Palace : 0-1

West Ham - Southampton : 3-1

Bournemouth - Chelsea : 2-2

Newcastle - Burnley : 0-0

Watford - Liverpool : 3-0

Dimanche 1er mars

Manchester City - Arsenal : reporté

Everton - Manchester United : 1-1

Tottenham - Wolverhampton : 2-3