P.League - Manchester United l'emporte en fin de rencontre à Newcastle

Manchester United se déplaçait au St James Park de Newcastle ce samedi pour disputer la 5e journée de Premier League. Le match commence mal pour les Red Devils, car Luke Shaw inscrit un but, mais contre son camp (2e minute). Décisive aujourd'hui pour le derby de la Mersey entre Everton et Liverpool, la VAR interviendra à la 19e minute de jeu de ce match pour annuler le but de Bruno Fernandes. Mais 4 minutes plus tard, le but de l'international anglais Harry Maguire sera cette fois-ci validé (23e minute). En deuxième mi-temps, Bruno Fernandes, encore lui, donne l'avantage en toute fin de rencontre (86e minute). Aaron Wan-Bissaka enfoncera le clou 4 minutes plus tard (90e) et sera suivi par Marcus Rashford (96e minute), pour donner une large victoire aux Diables Rouges (1-4). United est 14e (6 points avec un match en moins), tandis que les coéquipiers de Saint-Maximin sont 11es (7 points).

Premier League - 5e Journée Newcastle 1 - 41 - 1 Manchester United L. Shaw (CSC) 2'

23' H. Maguire

86' Bruno Fernandes

90' A. Wan-Bissaka

96' M. Rashford



LES RÉSULTATS DE LA 5E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 17 octobre

Everton - Liverpool : 2-2

Chelsea - Southampton : 3-3

Manchester City - Arsenal : 1-0

Newcastle - Manchester United : 1-4

Dimanche 18 octobre

13 heures : Sheffield United - Fulham

15 heures : Crystal Palace - Brighton

17 heures 30 : Tottenham - West Ham

20 heures 15 : Leicester - Aston Villa

Lundi 19 octobre