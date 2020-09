P.League - Manchester United rate son entrée et tombe face à Crystal Palace

Pour son premier match de la saison, Manchester United s'est incliné contre Crystal Palace (1-3), lors d'une rencontre comptant pour la 2ème journée de Premier League disputée ce samedi en début de soirée à Old Trafford. Cueillis à froid après un but inscrit par Andros Townsend (7ème), les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont encaissé le break à l'entame du dernier quart d'heure, sur un penalty transformé par Wilfried Zaha (74ème). Entré en jeu à la place de Paul Pogba (67ème), Donny van de Beek a relancé le suspense (80ème), qui sera finalement de courte durée puisque Wilfried Zaha, encore lui, s'est offert le doublé moins de cinq minutes plus tard (85ème). Une première ratée, donc, pour les Red Devils, qui pointent à la seizième place du classement (0 point). Les Eagles, quant à eux, enchaînent un deuxième succès de rang et grimpent provisoirement à la deuxième place (6 points).

Premier League - 2e Journée Manchester United 1 - 30 - 1 Crystal Palace D. van de Beek 80'

7' A. Townsend

74' W. Zaha (P.)

85' W. Zaha



LES RÉSULTATS DE LA 2E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 19 septembre

Everton - West Bromwich Albion : 5-2

Leeds United - Fulham : 4-3

Manchester United - Crystal Palace : 1-3

21 heures : Arsenal - West Ham

Dimanche 20 septembre

13 heures : Southampton - Tottenham

15 heures : Newcastle - Brighton & Hove Albion

17h30 : Chelsea - Liverpool

20 heures : Leicester City - Burnley

Lundi 21 septembre