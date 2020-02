P.League - Mané délivre les Reds face à Norwich

Après une dizaine de jours de trêve, Liverpool a eu du mal à relancer la machine mais s'est tout de même imposé à Norwich (0-1), lors de la 26ème journée de Premier League. Après une première période terne, le score était toujours nul et vierge entre le leader et la lanterne rouge du championnat. En seconde période, Krul a sorti le grand jeu en réalisant trois parades consécutives (58e, 59e). Les Canaries sont ensuite passés tout proche de l'ouverture du score mais la frappe soudaine de Tettey s'est écrasée sur le poteau (72e). Finalement, Mané a délivré les Reds d'une frappe du gauche, vingt minutes après son entrée en jeu (78e). Ce but est symbolique pour l'international sénégalais puisqu'il s'agit de son 100ème en Angleterre. Liverpool totalise désormais 25 points d'avance sur Manchester City, soit le nombre de victoires des hommes de Jürgen Klopp en 26 rencontres de championnat !

LES RESULTATS DE LA 26EME JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 8 février

Everton - Crystal Palace : 3-1

Brighton - Watford : 1-1

Dimanche 9 février

Sheffield United - Bournemouth : 2-1

Vendredi 14 février

Wolverhampton - Leicester : 0-0

Samedi 15 février

Southampton - Burnley : 1-2

Norwich - Liverpool : 0-1

Dimanche 16 février

15h : Aston Villa - Tottenham

17h30 : Arsenal - Newcastle

Lundi 17 février

21h : Chelsea - Manchester United

Mercredi 19 février

20h30 : Manchester City - West Ham