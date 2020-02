P.League - Martial marque un bijou, Manchester United écrase Watford

Dans le cadre de la 27ème journée de Premier League, Manchester United a surclassé Watford (3-0), à Old Trafford ce dimanche après-midi. Bruno Fernandes a ouvert la marque, sur penalty, peu avant la pause (42ème). Après la reprise, Anthony Martial, d'un petit bijou, a réalisé les break pour les Red Devils (58ème). Puis Mason Greenwood, à l'entame du dernier quart d'heure, a alourdi la marque (75ème). Suite à cette belle et large victoire, les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer s'emparent de la 5ème place du classement (41 points), avec une unités d'avance sur Tottenham, 6ème (40 points), et trois de retard sur Chelsea, 4ème (44 points).

Premier League - 27e Journée Manchester United 3 - 01 - 0 Watford Bruno Fernandes (P.) 42'

A. Martial 58'

M. Greenwood 75'



LES RÉSULTATS DE LA 27E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 22 février

Chelsea - Tottenham : 2-1

Burnley - Bournemouth : 3-0

Crystal Palace - Newcastle : 1-0

Sheffield United - Brighton : 1-1

Southampton - Aston Villa : 2-0

Leicester - Manchester City : 0-1

Dimanche 23 février

Manchester United - Watford : 3-0

Wolverhampton - Norwich : 3-0

17h30 : Arsenal - Everton

Lundi 24 février

21h : Liverpool - West Ham