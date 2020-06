P.League - Martial porte Man United avec un triplé, le strict minimum pour les Wolves

Quelle soirée pour Manchester United et Anthony Martial ! Les Mancuniens ont, en effet, confirmé les très bonnes choses vues face à Tottenham en s'imposant 3-0 face à Sheffield United, un candidat pour la Ligue Europa. Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont dominé leurs adversaires du soir, notamment grâce à la qualité technique des attaquants (Rashford (deux passes décisives), Martial, mais aussi Bruno Fernandes et Paul Pogba). L'attaquant français des Red Devils a d'ailleurs passé une soirée parfaite grâce à un triplé (7ème, 44ême, 74ème), le premier de sa carrière ! À noter que Paul Pogba a fêté sa première titularisation depuis le 30 septembre dernier !

Dans les autres rencontres de ce début de soirée, il n'y a pas eu beaucoup de buts. En effet, Everton s'est imposé 1-0 face à Norwich grâce à un but de Keane, même score pour Newcastle-Aston Villa (1-0) et Wolverhampton-Bournemouth (1-0). Au classement, Man United et les Wolves, respectivement 5 et 6èmes, mettent la pression sur Chelsea, qui a deux points d'avance avant de recevoir Man City ce jeudi.

LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 23 juin

Leicester - Brighton & Hove Albion : 0-0

Tottenham - West Ham : 1-0

Mercredi 24 juin

Norwich - Everton : 0-1

Newcastle - Aston Villa : 1-0

Wolverhampton - Bournemouth : 1-0

Manchester Utd - Sheffield Utd : 3-0

21h15 : Liverpool - Crystal Palace

Jeudi 25 juin