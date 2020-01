P.League - Newcastle arrache la victoire face à Chelsea

Les Blues de Chelsea auront sans aucun doute quelques regrets après la défaite (1-0) de l'équipe de Franck Lampard face à Newcastle ce samedi après-midi pour le compte de la 20e journée de Premier League. Chelsea aura longtemps dominé, tant dans la possession de balle que dans l'occupation du terrain. Mené notamment par un Ngolo Kanté à nouveau titulaire flamboyant, les coéquipiers de Kepa n'ont pas réussi à percer la muraille des Magpies tout au long de la rencontre.

Pourtant Abraham et consorts ont eu bons nombre d'occasions. L'attaquant de pointe a touché le poteau en première mi-temps (33e) et a raté deux duels face à Dubravka (22e,73e). Au fur et à mesure du match Newcastle reculait peu à peu et hormis quelques accélérations de l'ancien Niçois Saint-Maximin ne proposait plus grand chose offensivement. Sur le plan défensif par contre les locaux ont montré une très belle résistance. Mais Chelsea a finit par craquer dans le temps additionnel. A la suite du premier corner de la rencontre pour les locaux, Saint-Maximin centre parfaitement vers Hayden qui devance Rudiger et permet à son équipe de prendre l'avantage sur la dernière action du match. Avec ce résultat cruel pour les Blues, les visiteurs restent quatrième à six points de Leicester, tandis que les pensionnaires de Saint James Park remontent eux au 12ème rang de Premier League.

Premier League - 23e Journée Newcastle 1 - 00 - 0 Chelsea I. Hayden 90' +4



LES RESULTATS DE LA 23EME JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 18 janvier

Watford - Tottenham : 0-0

Arsenal - Sheffield United : 1-1

Brighton - Aston Villa : 1-1

Manchester CIty - Crystal Palace : 2-2

Norwich - Bournemouth : 1-0

Southampton - Wolverhampton : 2-3

West Ham - Everton : 1-1

Newcastle - Chelsea : 1-0

Dimanche 19 janvier

15h : Burnley - Leicester

17h30 : Liverpool - Manchester United