P.League - Olivier Giroud offre un précieux succès à Chelsea

14 juillet festif pour Olivier Giroud. Une fois n'est pas coutume, l'attaquant français a délivré Chelsea en inscrivant l'unique but du match face à Norwich, ce mardi soir à Stamford Bridge. En toute fin de première période, il a repris victorieusement de la tête un centre de Pulisic, portant ainsi son total à 6 buts en Premier League, en seulement 16 matchs.

1-0, un écart assez faible qui ne traduit pas vraiment la physionomie d'un match globalement dominé par les Londoniens face à la lanterne rouge, officiellement reléguée en Championship depuis le week-end dernier. Les hommes de Frank Lampard, sèchement battus à Sheffield (3-0) lors de la dernière journée, rebondissent et en profitent pour conforter leur 3e place, avec provisoirement quatre points d'avance sur Leicester (4e) et Manchester United (5e), qui affronteront successivement Sheffield et Crystal Palace, jeudi.

Premier League - 36e Journée Chelsea 1 - 01 - 0 Norwich O. Giroud 48'



LES RÉSULTATS DE LA 36E JOURNÉE DE P.LEAGUE

Mardi 14 juillet

Chelsea - Norwich : 1-0

Mercredi 15 juillet

19h : Burnley - Wolverhampton

19h : Newcastle - Tottenham

19h : Man City - Bournemouth

21h15 : Arsenal - Liverpool

Jeudi 16 juillet

19h : Everton - Aston Villa

19h : Leicester - Sheffield Utd

21h15 : Crystal Palace - Man Utd

21h15 : Southampton - Brighton

Vendredi 17 juillet