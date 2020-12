P.League - Pas de vainqueur dans un derby de Manchester bien terne

Pour le compte de la 12e journée de Premier League, Manchester United a accueilli son rival ultime Manchester City à Old Trafford, pour le 183e derby de Manchester et l'affiche de ce week-end en Angleterre. Après une première période bien terne malgré une belle occasion et un face à face manqué de Mahrez pour les Citizens (35e), les Red Devils ont été les premiers à être dangereux dans le second acte, par l'intermédiaire de Marcus Rashford.

En effet, l'arbitre de la rencontre M. Kavanagh a sifflé un penalty en faveur des coéquipiers de Paul Pogba, titulaire pour cette rencontre, pour une faute de Ruben Dias sur Rashford. Mais suite à l'intervention de la VAR, Rashford a été signalé en position de hors-jeu sur le centre de Wan-Bissaka qui a amené la faute. Le penalty est donc annulé (48e). Seule véritable occasion dans cette deuxième mi-temps, les deux équipes se sont donc neutralisées (0-0). Mauvaise opération pour les deux écuries avec ce match nul, car les hommes de Solskjaer sont 7es (20 points), tandis que ceux de Pep Guardiola sont 8es (19 points).

Premier League - 12e Journée Manchester United 0 - 00 - 0 Manchester City

LES RÉSULTATS DE LA 12E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 11 Décembre

Leeds United - West Ham : 1-2

Samedi 12 Décembre

Wolverhampton - Aston Villa : 0-1

Newcastle - West Bromwich Albion : 2-1

Manchester United - Manchester City : 0-0

21 heures : Everton - Chelsea

Dimanche 13 Décembre