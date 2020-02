P.League - Pépé et Lacazette brillent, Arsenal renoue avec la victoire contre Newcastle

Après quatre matchs nuls consécutifs en championnat, Arsenal a renoué avec le succès face à Newcastle (4-0) lors de la 26ème journée de Premier League. Au terme d'une première période au cours de laquelle les occasions les plus franches étaient à mettre au crédit des Magpies, le résultat était toujours nul et vierge. Puis lors de la seconde période, Nicolas Pépé a décidé de prendre les choses en mains pour porter son équipe vers la victoire.

L'ancien lillois a d'abord servi Nketiah après avoir éliminé son adversaire, mais le jeune attaquant londonien a trouvé la barre (50e). Quelques minutes plus tard, le centre de l'Ivoirien a permis à Aubameyang d'ouvrir le score d'une tête au second poteau (54e). Dans la foulée, Pépé a fait le break sur un bon service de Saka (57e). Par la suite, Aubameyang a trouvé la barre à son tour (70e), imité quelques minutes plus tard par Saint-Maximim (76e). En fin de match, Özil, auteur d'une belle prestation, a corsé l'addition (90e), suivi dans le temps additionnel par Lacazette, déjà passeur décisif sur le but précédent (90e+5). Au classement, les Gunners sont 10èmes.

LES RESULTATS DE LA 26EME JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 8 février

Everton - Crystal Palace : 3-1

Brighton - Watford : 1-1

Dimanche 9 février

Sheffield United - Bournemouth : 2-1

Vendredi 14 février

Wolverhampton - Leicester : 0-0

Samedi 15 février

Southampton - Burnley : 1-2

Norwich - Liverpool : 0-1

Dimanche 16 février

Aston Villa - Tottenham : 2-3

Arsenal - Newcastle : 4-0

Lundi 17 février

21h : Chelsea - Manchester United

Mercredi 19 février

20h30 : Manchester City - West Ham