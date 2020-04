P.League - Pochettino rêve d'un retour... à Tottenham

Lors de son passage à Tottenham entre 2014 et 2019, Mauricio Pochettino n'a certes pas remporté de trophée, mais il a marqué à jamais l'histoire des Spurs en les amenant jusqu'en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool en 2019 (défaite 2-0). Quelques mois plus tard, l'entraîneur argentin était limogé et remplacé par José Mourinho. Lors d'un entretien live avec Bt Sport, Pochettino, qui se dit "motivé pour son prochain projet" (la presse anglaise annonce un intérêt réciproque avec Newcastle), n'oublie absolument pas son ancien club. Bien au contraire, il affirme même : "avant de mourir, je veux de nouveau entraîner Tottenham et essayer, si possible, de gagner un titre."

Un rêve pour lequel il est prêt à patienter. "Peut-être dans cinq ans, peut-être dans dix ans (...) mais je veux finir ce que j'ai commencé. Au fond, je voudrais être de retour un jour parce que je pense que ce club est spécial et que les supporters sont exceptionnels." L'Argentin revient ensuite sur son expérience en tant que coach du club londonien. "C'était une aventure incroyable, nous étions si proche de gagner les bons trophées, la Premier League, la Champions League, nous en étions très proche". Pochettino (48 ans) ne semble pas nourrir de rancune envers ses anciens dirigeants, même si leur aventure commune ne s'est pas terminée "comme il l'aurait souhaité". En effet, "depuis le jour de (son) départ du club" il "rêve de revenir".