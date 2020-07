P.League - Rattrapé sur le gong, Manchester Unied rate le podium !

La 35ème journée de Premier League a fermé ses portes ce lundi soir avec un duel opposant Manchester United à Southampton. À Old Trafford, les Red Devils ont été rattrapés sur le gong par les Saints (2-2), concédant un nul malvenu. Rapidement menés au tableau d'affichage suite à l'ouverture du score précoce signée Stuart Armstrong (12ème), les protégés d'Ole Gunnar Solskjaer sont parvenus à renverser la vapeur en l'espace de trois petites minutes. Marcus Rashford a d'abord égalisé (20ème), puis, à peine 180 secondes plus tard, Anthony Martial a donné l'avantage aux siens (23ème).

Alors que le club mancunien se dirigeait vers un nouveau succès, qui lui aurait permis de grimper sur la troisième marche du podium, Southampton a finalement recollé in extremis, via Michael Obafemi, buteur dans les toutes dernières secondes du temps additionnel (90ème+6). Suite à ce partage des points, les coéquipiers de Paul Pogba restent à la cinquième place du classement (59 points) mais reviennent à hauteur de Leicester City, quatrième (59 points également) et étrillé sur le terrain de Bournemouth hier soir (4-1). Les Saints, eux, sont toujours bloqués au douzième rang (45 points).

Premier League - 35e Journée Manchester United 2 - 22 - 1 Southampton M. Rashford 20'

A. Martial 23'

12' S. Armstrong

96' M. Obafemi



LES RÉSULTATS DE LA 35E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 11 juillet

Norwich City - West Ham : 0-4

Watford - Newcastle : 2-1

Liverpool - Burnley : 1-1

Sheffield Utd - Chelsea : 3-0

Brighton & Hove Albion - Manchester City : 0-5

Dimanche 12 juillet

Wolverhampton - Everton : 3-0

Aston Villa - Crystal Palace : 2-0

Tottenham - Arsenal : 2-1

Bournemouth - Leicester City : 4-1

Lundi 13 juillet