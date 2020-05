P.League - Reprise : le Premier ministre sur le point de donner son feu vert !

Le 16 mai prochain, la Bundesliga s'apprête à être le premier championnat parmi le top européen à reprendre la compétition. Désireux de terminer la saison également, les dirigeants de Premier League planchent sur le projet de reprise intitulé le "Project Restart", dont l’objectif est de rejouer dès le 12 juin. Alors que les conditions de ce projet suscitent de nombreux débats au sein des écuries anglaises, le gouvernement, quant à lui, pourrait lui donner un grand coup d'accélérateur aujourd’hui.

En effet, The Telegraph affirme que le Premier ministre, Boris Johnson, s'apprête à donner son feu vert concernant le retour du sport professionnel en Angleterre. Cet accord impliquerait une reprise à huis clos de la Premier League, le mois prochain, et éventuellement sur terrain neutre. Bien évidemment, cela à condition de respecter toutes les mesures d'hygiène instaurées et que le pays ne soit pas touché par une seconde vague de contamination. A ce sujet, le coronavirus continue de toucher certaines formations, à l'image de Brighon & Hove Albion (15ème), où un troisième joueur a contracté le virus samedi dernier.