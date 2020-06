P.League - Reprise facile pour Man City face à Arsenal

Le match de reprise a tourné au vinaigre pour Arsenal face à Manchester City (défaite 3-0). Dans ce match en retard de la 28ème journée de Premier League, les Gunners ont d'abord perdu deux joueurs sur blessure durant la première demi-heure (Xhaka et Mari Villar) avant de prendre l'eau. Les hommes de Pep Guardiola, plutôt en formes, ont trouvé la faille facilement par l'intermédiaire de Raheem Sterling, qui a profité d'une grossière erreur de David Luiz (45+2ème).

Au retour des vestiaires, les Citizen inscrivent rapidement un second but sur un pénalty provoqué par Riyad Mahrez. L'Algérien, accroché par David Luiz (exclu sur cette action), permet à Kevin De Bruyne d'envoyer Man City sur orbite (51ème) ! En fin de match, Phil Foden (90+1ème), entré en cours de jeu, inscrit l'ultime but de la rencontre. Toutefois, les Mancuniens ne fêteront pas totalement leur victoire après la sortie inquiétante d'Eric Garcia (90ème) sur civière et avec minerve, à la suite d'un contact aérien impressionnant avec son gardien Ederson.