P.League - Retour à trois remplacements la saison prochaine

Contrairement au championnat français, la Premier League a voté contre l'adoption de la règle des cinq changements autorisés, pour la saison 2020-2021. Selon The Telegraph, les représentants des 20 clubs de Premier League, réunis ce jeudi matin, ont opté pour un retour à 3 changements par rencontre, et une liste de 18 joueurs sur la feuille de match, comme ce fut le cas avant la crise sanitaire.

