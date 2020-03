P.League - Réunion ce vendredi en raison du coronavirus

Tout comme pour la Ligue 1 et la Ligue 2 dont l'annonce de l'arrêt temporaire devrait être faite dans la matinée, la Premier League se dirige elle aussi vers un arrêt. Jeudi soir, Arsenal a annoncé que Mikel Arteta a été contrôlé positif au coronavirus. Cette nouvelle a poussé les dirigeants de PL à revoir leur position, eux qui ont annoncé dans un premier temps que la 30ème journée du championnat prévue ce weekend se déroulerait normalement.

Finalement, une réunion d'urgence va se tenir ce vendredi matin afin de prendre des mesures nécessaires qui devraient conduire vers l'arrêt du championnat pour plusieurs semaines, comme cela a déjà été le cas en Espagne et en Italie notamment.

The Premier League will convene an emergency club meeting tomorrow morning regarding fixtures after Mikel Arteta tested positive for COVID-19



