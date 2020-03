P.League - Réunion d'urgence prévue jeudi prochain

Comme le reste de l'Europe, le Royaume-Uni a été touché par le coronavirus ces derniers jours. Au sein des clubs de football professionnel, plusieurs cas ont été annoncés et la Premier League a donc décidé de suspendre les compétitions. Chez l'instance anglaise, le pessimisme domine concernant la suite de la saison 2019-2020. Si plusieurs hypothèses sont étudiées, aucune d'entre elles ne prévoit une reprise des rencontres dans un avenir proche.

Ainsi, comme le révèle Kaveh Solhekol, journaliste pour Sky Sports, une réunion d'urgence est prévue jeudi prochain par la Premier League pour prendre une décision quant à la fin de l'exercice en cours. Karren Brady, la vice-présidente de West Ham, a tenu un discours similaire à celui de Jean-Michel Aulas en France. "La seule chose juste et raisonnable à faire est de déclarer toute la saison nulle et non avenue."

Emergency PL meeting on Thursday to discuss what happens next. West Ham vice-chairman Karren Brady says in The Sun: “The only fair and reasonable thing to do is declare the whole season null and void. A huge blow to Liverpool who might be robbed of their first title for 30 years”