P.League - Salah voit double, Liverpool enchaîne !

À Anfield Road, Liverpool a fait et bien fait le travail en s'imposant logiquement face à Southampton (4-0), ce samedi après-midi dans le cadre de la 25ème journée de Premier League. Après une première période terminée sur un score nul et vierge, les Reds ont passé la vitesse supérieure lors du second acte. Alex Oxlade-Chamberlain (47ème), Jordan Henderson (60ème) et Mohamed Salah (72ème, 90ème) ont alors permis aux hommes de Jürgen Klopp de prendre la mesure de Saints vaillants mais inférieurs. Suite à ce nouveau succès, le 24ème de l'exercice, les joueurs de la Mersey (73 points) confortent encore un peu plus leur première place au classement avec 22 unités d'avance sur Manchester City, deuxième (51 points). Southampton, de son côté, reste bloqué à 31 unités, en milieu de tableau.

Premier League - 25e Journée Liverpool 4 - 00 - 0 Southampton A. Oxlade-Chamberlain 47'

J. Henderson 60'

Mohamed Salah 71'

Mohamed Salah 90'



LES RÉSULTATS DE LA 25E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 1 février

Leicester City - Chelsea : 2-2

Bournemouth - Aston Villa : 2-1

Crystal Palace - Sheffield United : 0-1

Liverpool - Southampton : 4-0

Newcastle - Norwich City : 0-0

Watford - Everton : 2-3

West Ham - Brighton & Hove Albion : 3-3

18h30 : Manchester United - Wolverhampton

Dimanche 2 février

15h : Burnley - Arsenal

17h30 : Tottenham - Manchester City