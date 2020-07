P.League - Tombeur de Sheffield Utd, Leicester s'accroche à sa 4e place

Dans le dur depuis la reprise, Leicester City est parvenu à s'imposer face à une étonnante formation de Sheffield Utd (2-0), ce jeudi en début de soirée lors de la 36ème journée de Premier League. Dans ce match décisif dans la course aux accessits, les Foxes ont marqué un but par mi-temps : d'abord via Ayoze Pérez (29ème), puis par Demarai Gray (79ème).

À l'issue de cette victoire capitale, les pensionnaires du King Power Stadium (62 points) confortent leur quatrième place au classement et mettent la pression sur Manchester United, cinquième (59 points), qui affronte Crystal Palace un peu plus tard dans la soirée (21h15). Sheffield Utd, de son côté, recule à la huitième place, bloqué à 54 points.

Premier League - 36e Journée Leicester City 2 - 01 - 0 Sheffield Utd Ayoze Pérez 29'

D. Gray 79'



LES RÉSULTATS DE LA 36E JOURNÉE DE P.LEAGUE

Mardi 14 juillet

Chelsea - Norwich City : 1-0

Mercredi 15 juillet

Burnley - Wolverhampton : 1-1

Newcastle - Tottenham : 1-3

Manchester City - Bournemouth : 2-1

Arsenal - Liverpool : 2-1

Jeudi 16 juillet

Everton - Aston Villa : 1-1

Leicester - Sheffield Utd : 2-0

21h15 : Crystal Palace - Man United

21h15 : Southampton - Brighton & Hove Albion

Vendredi 17 juillet