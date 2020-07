P.League - Tottenham corrige Leicester !

Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester City, rêve ouvertement de Ligue des Champions, mais il va peut-être devoir se raviser... Ce dimanche après-midi, à l'occasion de la 37ème et avant-dernière journée de Premier League, son équipe a pris l'eau sur le terrain de Tottenham (3-0). Très rapidement menés sur un but inscrit contre son camp par le malheureux James Justin (6ème), les Foxes ont coulé avant la pause sur un doublé express signé Harry Kane (37ème, 40ème). Suite à cette défaite, Leicester City (62 points) conserve sa quatrième place au classement, la dernière qualificative pour la C1, mais se retrouve plus que jamais sous la menace de Manchester United, cinquième (62 points également), qui accueillera West Ham mercredi soir (19 heures) à Old Trafford. Les Spurs de José Mourinho, à l'issue de ce succès probant, remontent provisoirement à la sixième place (58 points) et s'accrochent à leurs espoirs de qualification en Ligue Europa.

Premier League - 37e Journée Tottenham 3 - 03 - 0 Leicester City J. Justin (CSC) 6'

H. Kane 37'

H. Kane 40'



LES RÉSULTATS DE LA 37E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 18 juillet

Norwich City - Burnley : 0-2

Dimanche 19 juillet

Bournemouth - Southampton : 0-2

Tottenham - Leicester City : 3-0

Lundi 20 juillet

19h : Brighton & Hove Albion - Newcastle

19h : Sheffield Utd - Everton

21h15 : Wolverhampton - Crystal Palace

Mardi 21 juillet

19h : Watford - Manchester City

21h15 : Aston Villa - Arsenal

Mercredi 22 juillet