P.League - Tottenham dit adieu à la LDC, Everton et Southampton dos à dos

En déplacement sur le terrain de Bournemouth, ce jeudi soir, Tottenham a manqué d'idée pour venir à bout des Cherries et a concédé un triste nul (0-0), lors de la 34ème journée de Premier League. Un score de parité qui laisse les protégés de José Mourinho à la neuvième place du classement (49 points), à dix unités de Leicester City (59 points), quatrième et dernier qualifié pour la Ligue des Champions. Si ce n'est pas encore officiel sur le plan arithmétique, les Spurs viennent de dire adieu à leurs derniers espoirs de retrouver la plus prestigieuse des compétitions européennes. Bournemouth, avec ce nul, grimpe à la dix-huitième place (28 points).

Dans l'autre rencontre de ce début de soirée, Everton et Southampton se sont quittés dos à dos (1-1) à Goodison Park, Richarlison (43ème) répondant à l'ouverture du score signée Danny Ings (31ème). Au classement, les Toffees sont onzièmes (45 points), une longueur et une place devant les Saints (44 points).

LES RÉSULTATS DE LA 34E JOURNÉE DE P.LEAGUE

Mardi 7 juillet

Crystal Palace - Chelsea : 2-3

Watford - Norwich City : 2-1

Arsenal - Leicester City : 1-1

Mercredi 8 juillet

Manchester City - Newcastle : 5-0

Sheffield Utd - Wolverhampton : 1-0

West Ham - Burnley : 0-1

Brighton & Hove Albion - Liverpool : 1-3

Jeudi 9 juillet