P.League - Tottenham et Leicester renouent avec la victoire, Man United sombre face à Burnley

Trois rencontres se déroulaient ce mercredi soir pour le compte de la 24e journée de Premier League. En début de soirée, le Tottenham de Hugo Lloris, de retour comme titulaire après plusieurs mois d'absence, s'est difficilement imposé face à Norwich City (2-1). Les Spurs ont ouvert le score par l'intermédiaire de Dele Alli en fin de première période (38e) mais se sont fait reprendre par la révélation Teemu Pukki, buteur sur penalty à vingt minutes du terme. Au forceps, l'équipe de José Mourinho a néanmoins repris le dessus grâce à Heung-Min Son (79e) qui a hérité dans la surface d'un ballon mal dégagé par la défense adverse. Grâce à cette victoire, les coéquipiers de Lucas Moura remontent à la sixième place du classement et mettent fin à une série de quatre matchs sans victoire en championnat.

Leicester qui restait de son côté sur deux défaites d'affilée en Premier League a déroulé dans son antre face à West Ham (4-1). Largement dominateurs, les Foxes ont étouffé les Hammers dès le début de match et ont pris les devants grâce à Harvey Barnes. Ricardo Pereira (45e) et Ayoze Perez (81e, 88e) par deux fois ont alourdi le score, tandis que Mark Noble avait réduit l'écart sur penalty (50e). Enfin dans le dernier match de la soirée, Manchester United a sombré à domicile face à Burnley (0-2). Complètement apathiques en défense, les Reds Devils n'ont jamais su prendre à défaut une équipe bien organisée et effectuant un pressing constant sur des joueurs Mancuniens dans le même temps très peu réalistes (six tirs cadrés en vingt-trois tentatives). L'équipe de Solskjaer restent donc cinquièmes à six point de Chelsea.

LES RESULTATS DE LA 24EME JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 21 janvier

Aston Villa - Watford : 2-1

Bournemouth - Brighton : 3-1

Crystal Palace - Southampton : 0-2

Everton - Newcastle : 2-2

Sheffield United - Manchester City : 0-1

Chelsea - Arsenal : 2-2

Mercredi 22 janvier

Leicester - West Ham : 4-1

Tottenham - Norwich : 2-1

Manchester United - Burnley : 0-2

Jeudi 23 janvier

21h : Wolverhampton - Liverpool