P.League - Tottenham et Manchester United se quittent dos à dos

Pour leur deuxième match depuis la reprise de la Premier League, Tottenham et Manchester United ont fait match nul (1-1) à Londres pour le compte de la 30e journée de championnat. Ce sont les Reds Devils qui sont le mieux rentrés dans le match. Prenant assez vite le contrôle du ballon, Manchester United a dominé le premier quart d'heure et a mis sous pression des Spurs timorés à domicile. Mais sur une belle accélération de la part de Steven Bergwin, Tottenham ouvrait le score (27e), le Néerlandais trompant d'une belle frappe puissante un David De Gea coupable d'une petite faute de main. Ce but a permis aux locaux de reprendre confiance et à l'inverse, a complètement annihilé la pression mise en place par les coéquipiers de Maguire. Heung-Min Son ratait quelques minutes plus tard le but du break (30e) d'une jolie tête mais bien détournée par le gardien Mancunien.

En seconde mi-temps, les deux équipes commençaient poussivement, mais les rentrées synchronisées de Greenwood et Paul Pogba à l'heure de jeu faisaient le plus grand bien à Manchester. Le Français, de retour à la compétition après de nombreux mois d'absence, prenait tout de suite le jeu à son compte. Distribuant plusieurs caviars, Pogba offrait notamment à Anthony Martial deux superbes passes, mais l'ancien Monégasque trouvait soit Eric Dier (64e) soit un excellent Lloris (65e) sur son passage. Finalement les efforts des visiteurs finissaient par payer, Bruno Fernandes égalisant sur penalty (81e) après une faute obtenue par un Pogba intenable. Les dernières dix minutes furent brouillonnes, le ballon allant d'une cage à l'autre, mais aucune des deux équipes n'arrivaient à prendre les devants. Avec ce match nul, Manchester United stagne à la 5e place du classement, à seulement deux points de Chelsea qui se déplace dimanche à Aston Villa. Tottenham de son côté loupe l'occasion de revenir sur son adversaire du soir et reste 8e de Premier League. Plus tôt dans la journée, Southampton n'a fait qu'une bouchée de Norwich (0-3) lanterne rouge du classement, s'offrant ainsi une dix points d'avance sur la zone rouge.

Premier League - 30e Journée Tottenham 1 - 11 - 0 Manchester United S. Bergwijn 27'

81' Bruno Fernandes (P.)



LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 19 juin

Norwich - Southampton : 0-3

Tottenham - Manchester United : 1-1

Samedi 20 juin