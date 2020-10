P.League - Tottenham humilie Manchester United !

José Mourinho va avoir le sourire ce dimanche soir. En déplacement à Old Trafford avec Tottenham, l'entraîneur portugais a remporté un impressionnant succès 6-1 face à son ancien club. Les Spurs ont pourtant encaissé l'ouverture du score très tôt dans le match sur un pénalty de Bruno Fernandes. Toutefois, en l'espace de 5 minutes, la physionomie du match a changé puisque Ndombélé (4ème) puis Son (7ème) ont permis à Tottenham de passer devant au score.

Le match bascule encore lorsque Anthony Martial est expulsé pour avoir répondu à la claque d'Erik Lamela (28ème), qui est passé au travers des mailles du filet. Là, Tottenham en a profité pour accélérer et Kane (31ème) et Son (37ème) en ont profitant pour inscrire deux nouveaux buts juste avant la pause. En seconde mi-temps, le festival continue avec Aurier (51ème) et enfin Harry Kane (79ème) sur pénalty. Cette défaite 6-1 est la plus grosse défaite de l'histoire de Manchester United à domicile, à égalité à celle face à Manchester City en 2011.

Premier League - 4e Journée Manchester United 1 - 61 - 4 Tottenham Bruno Fernandes (P.) 2'

4' T. Ndombélé

7' Heung-Min Son

30' H. Kane

37' Heung-Min Son

51' S. Aurier

79' H. Kane (P.)



LES RÉSULTATS DE LA 4E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 3 octobre

Chelsea - Crystal Palace : 4-0

Everton - Brighton : 4-2

Leeds - Manchester City : 1-1

Newcastle - Burnley : 3-1

Dimanche 4 octobre