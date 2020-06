P.League - Tottenham renoue avec la victoire face à West Ham

Un peu plus de quatre mois, c'est le temps qu'il aura fallu à Tottenham pour retrouver le goût de la victoire. La crise du covid-19 est passée par là, bien sûr, depuis ce succès 2-3 sur la pelouse d'Aston Villa, le 16 février dernier, mais José Mourinho et ses hommes avaient tout de même connu quatre matchs sans parvenir à l'emporter, depuis, dont un nul 1-1 concédé devant Manchester United pour la reprise de la Premier League, la semaine dernière. De retour dans leur antre, les Spurs ont donc pris le meilleur sur West Ham, 2 buts à 0. Laborieux, ils ont ouvert le score grâce à un but contre son camp de Soucek, sur corner (64ème), avant que Harry Kane ne fasse le break à la conclusion d'un contre ultra-rapide (82ème). L'international anglais, embêté par une blessure en début d'année, a ainsi ouvert son compteur buts en 2020.

Grâce à ces trois points, Tottenham se hisse provisoirement à la 7e place de la Premier League, avec une longueur de retard sur Wolverhampton (6e) et Manchester United (5e). Chelsea (4e) est à six unités alors que Leicester (3e), tenu en échec par Brighton plus tôt ce mardi (0-0), semble toujours hors d'atteinte avec dix points d'avance. Les Hammers, 17es, pourraient basculer dans la zone rouge en cas de victoire(s) de Bournemouth (18e) à Wolverhampton ou Aston Villa (19e) à Newcastle, mercredi.

Premier League - 31e Journée Tottenham 2 - 00 - 0 West Ham T. Soucek (CSC) 64'

H. Kane 82'



LES RÉSULTATS DE LA 31E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mardi 23 juin

Leicester - Brighton & Hove Albion : 0-0

Mercredi 24 juin

19h : Norwich - Everton

19h : Newcastle - Aston Villa

19h : Wolverhampton - Bournemouth

19h : Man Utd - Sheffield Utd

21h15 : Liverpool - Crystal Palace

