P.League - Tottenham s'incline, Leicester sans pitié face à Newcastle

L'année commence mal pour Tottenham et José Mourinho ! En déplacement à Southampton, les Spurs se sont inclinés 1-0 sur un but précoce de Danny Ings (17ème). L'attaquant se débarrasse d'Alderweireld avec un sombrero du pied droit dans la surface avant de tromper Gazzaniga. Le déplacement cauchemardesque continue pour les Londoniens avec les blessures de Tanguy Ndombélé (25ème) et d'Harry Kane (74ème). L'attaquant anglais s'est d'ailleurs blessé à la cuisse en inscrivant le but de l'égalisation, finalement annulé pour une position de hors-jeu avec l'appui de l'arbitrage vidéo.

Leicester, de son côté, a fait la différence en l'espace de trois minutes. De voyage à Newcastle (victoire 3-0), les Foxes ont profité de deux erreurs du défenseur français Florian Lejeune. Ayoze Perez a intercepté une de ses relances pour ajuster Dubravka (36ème), de même pour Maddison qui envoie un ballon en plein dans la lucarne (39ème). En deuxième mi-temps, Choudoury scelle la fin de match avec une frappe sans contrôle du plat du pied droit des 20 mètres. Le cuir vient terminer dans les cages après avoir heurté la barre transversale (87ème). Malgré l'absence de Vardy, les Foxes confortent leur deuxième place, avec 4 points d'avance sur Man City. Enfin, Watford (19ème) s'offre un quatrième match consécutif sans défaite (3 victoires) avec un succès 2-1 sur Wolverhampton.

LES RÉSULTATS DE LA 21E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Mercredi 1er janvier

Burnley - Aston Villa : 1-2

Brighton & Hove Albion - Chelsea : 1-1

Newcastle - Leicester City : 0-2

Watford - Wolverhampton : 2-1

Southampton - Tottenham : 1-0

18h30 : West Ham - Bournemouth

18h30 : Norwich - Crystal Palace

18h30 : Manchester City - Everton

21h : Arsenal - Manchester United

Jeudi 2 janvier

21h : Liverpool - Sheffield United