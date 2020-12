P.League - Tottenham s'offre Arsenal et reprend la première place !

Tottenham s'offre le derby du nord de Londres et la première place en Premier League ! Face à Arsenal ce dimanche, les Spurs de José Mourinho se sont imposés 2-0 grâce à des buts d'Heung-Min Son et d'Harry Kane. Tout s'est joué en première mi-temps, puisque le Sud-coréen a ouvert la marque dès la 13ème minute avec une superbe frappe enroulée pleine lucarne à la suite d'un contre éclair joué avec Kane. Juste avant la pause, on inverse les rôles et Kane fusille Leno sur un service de Son.

Les Spurs, décisifs en contre, n'ont pas faibli dans la deuxième mi-temps, même si Arsenal a eu le ballon. Toutefois, les Gunners ont eu une possession stérile puisque les quelques occasions n'ont pas été suffisantes pour inquiéter Tottenham. Au classement, Tottenham reprend la première place devant Chelsea, Arsenal est quinzième.

(FT)

LES RÉSULTATS DE LA 11E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 4 décembre

Aston Villa - Newcastle : reporté à une date ultérieure

Samedi 5 décembre

Burnley - Everton : 1-1

Manchester City - Fulham : 2-0

West Ham - Manchester United : 1-3

Chelsea - Leeds United : 3-1

Dimanche 6 décembre

West Bromwich Albion - Crystal Palace : 1-5

Sheffield Utd - Leicester City : 1-2

Tottenham - Arsenal : 2-0

20h15 : Liverpool - Wolverhampton

Lundi 7 décembre