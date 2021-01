P.League - Tottenham sans pitié contre Leeds ! (résumé)

Dans le cadre de la 17ème journée de Premier League, Tottenham l'a emporté (3-0) face à Leeds. Les Spurs ont su profiter des erreurs du promu et remontent sur le podium.

Tottenham reprend sa marche en avant. Après quatre matchs sans victoire en championnat, les hommes de Mourinho ont facilement disposé de Leeds (3-0). En ce début de match, c'est pourtant l'équipe de Bielsa qui met le pied sur le ballon. Bamford se procure la véritable première occasion, mais ne cadre pas sa tête (22ème). Et seulement cinq minutes plus tard, Leeds va concéder un penalty. Après une relance manquée de Meslier, Alioski commet une faute sur Bergjwin. Harry Kane s'avance face au gardien français et envoie une frappe plein axe à mi-hauteur pour l'ouverture du score (29ème). Buteur pour la 10ème fois de la saison, l'attaquant anglais va ensuite délivrer sa 11ème passe décisive à destination de Heug-Min Son juste avant la pause (43ème). 2-0 à la pause et dès le retour des vestaires Tottenham va se mettre définitivement à l'abri. Sur un corner de l'attaquant coréen Son, Alderweireld place une tête croisée. Meslier est sur la trajectoire, mais se manque totalement et le ballon termine au fond des filets (50ème). Le reste du match est à l'avantage de Leeds en terme de possession, les Spurs se contentent de gérer tranquillement et de procéder en contre, mais le score ne changera pas. Avec cette victoire, Tottenham remonte de quatre places et se retrouve troisième du classement avec 29 points. Leeds est 11ème avec 23 points.

LES RÉSULTATS DE LA 17ÈME JOURNÉE DE P.LEAGUE

Vendredi 1er janvier

Everton - West Ham : 0-1

Manchester United - Aston Villa : 2-1

Samedi 2 janvier

13h30 : Tottenham - Leeds : 3-0

16h : Crystal Palace - Sheffield

18h30 : Brighton - Wolverhampton

21h : West Bromwich - Arsenal

Dimanche 3 janvier

13h : Burnley - Fulham

15h15 : Newcastle - Leicester

17h30 : Chelsea - Manchester City

Lundi 4 janvier