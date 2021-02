P.League - Tottenham se reprend enfin face à West Bromwich

Le retour d'Harry Kane rime avec victoire ! Absent depuis 2 matchs et demi, et une blessure face à Liverpool, l'attaquant anglais a cruellement manqué à Tottenham, qui reste sur 3 défaites consécutives. Mais le géant britannique a fait son retour face à West Bromwich Albion ce dimanche et les Spurs se sont imposés 2-0. Evidemment, le prince Harry a trouvé le chemin des filets, en début de seconde période (54ème), avant de distribuer une passe décisive à Heung-Min Son (58ème). Au classement, Tottenham grimpe de deux places, passe devant Chelsea et se positionne à la 7ème position.

Premier League - 23e Journée Tottenham 2 - 00 - 0 West Bromwich H. Kane 54'

Heung-Min Son 58'



LES RÉSULTATS DE LA 23E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 6 Février

Aston Villa - Arsenal : 1-0

Burnley - Brighton : 1-1

Newcastle - Southampton : 3-2

Fulham - West Ham : 0-0

Manchester United - Everton : 3-3

Dimanche 7 Février

Tottenham - West Bromwich Albion : 2-0

15 heures : Wolverhampton - Leicester

17 heures 30 : Liverpool - Manchester City

20 heures 15 : Sheffield United - Chelsea

Lundi 8 Février