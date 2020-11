P.League - Tottenham surpasse Manchester City grâce au duo Kane-Son

Ce samedi, Tottenham a accueilli Manchester City dans le cadre de la 9e journée de Premier League. Les hommes de José Mourinho comptaient 5 points d'avance sur leur adversaire du soir avant le coup d'envoi de cette rencontre.

Premier League - 9e Journée Tottenham 2 - 01 - 0 Manchester City Heung-Min Son 5'

G. Lo Celso 65'



Une rencontre qui a commencé sur des chapeaux de roue. En effet, le Coréen Heung-Min Son a ouvert le score pour les Spurs, après un bon travail de Tanguy Ndombele (1-0, 5e). Le défenseur central français des Citizens Aymeric Laporte a pensé égaliser, mais la VAR a refusé son but (28e). Avantage Tottenham à la mi-temps.

Dans le second acte, City a eu la possession, comme à son habitude, et a tenté beaucoup de tirs (19 au total). Mais, l'ancien parisien Giovani Lo Celso, tout juste entré en jeu à la place de Tanguy Ndombele, a doublé la mise sur un service d'Harry Kane, le meilleur passeur du championnat (9 passes décisives), et a creusé l'écart en faveur des coéquipiers de Moussa Sissoko (2-0, 65e). Tottenham a donc remporté ce choc, et a pris la place de leader aux dépens de Chelsea, qui s'est imposé à Newcastle (0-2) un peu plus tôt dans la journée. Quant aux hommes de Pep Guardiola, la situation est plus délicate. City est 10e au classement, avec 12 points, et compte donc 8 points de retard désormais sur Tottenham (20 points).

LES RÉSULTATS DE LA 9E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 21 novembre

Newcastle - Chelsea : 0-2

Aston Villa - Brighton : 1-2

Tottenham - Manchester City : 2-0

21 heures : Manchester United - West Bromwich Albion

Dimanche 22 novembre

13 heures : Fulham - Everton

15 heures : Sheffield United - West Ham

17 heures 30 : Leeds - Arsenal

20 heures 15 : Liverpool - Leicester

Lundi 23 novembre

18 heures 30 : Burnley - Crystal Palace