P.League - Trois scénarios envisagés pour la fin de saison

Comme la Serie A, la Liga et la LFP avant elle, la Premier League a annoncé hier la suspension des championnats professionnels en raison de la propagation du coronavirus. Alors qu'il reste encore neuf journées à disputer, le championnat pourrait ne jamais arriver à son terme et l'hypothèse que la saison 2019-2020 ne reprenne pas est réelle. Or, d'après les informations de Sky Sports, trois scénarios sont imaginés pour conclure cette saison.

Le premier consisterait à attribuer le titre de champion d'Angleterre à Liverpool qui compte actuellement 25 points d'avance et il n'y aurait pas de relégations. Leeds et West Bromwich, respectivement premier et deuxième de Championship, seraient promus en Premier League et la prochaine saison se disputerait à vingt-deux équipes. La seconde option envisagée serait de prendre le classement actuel comme classement final. Ainsi, Bournemouth, Aston Villa et Norwich seraient relégués. Cette option reste toutefois peu probable, d'autant plus que les Villains ont un match en retard qui pourrait leur permettre de sortir de la zone rouge en cas de succès. Enfin, la dernière possibilité serait de considérer cette saison comme blanche, ce qui priverait les Reds du titre. En France, cette hypothèse a été avancée par Jean-Michel Aulas.