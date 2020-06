P.League - Un cas de coronavirus supplémentaire

Dans une semaine maintenant, la Premier League fera son grand retour après plus de deux mois et demi d'arrêt. Pour préparer au mieux la reprise, les joueurs et les staffs des 20 équipes du championnat font régulièrement des tests de dépistage de coronavirus ! Et la huitième vague de tests, qui a été révélée ce mercredi par la Ligue, a décelé un cas positif de Covid-19 parmi les 1213 joueurs et membres de staff dépistés entre lundi et mardi !

Entre le 4 et le 5 juin dernier, lors de la 7ème série de test, aucune personne n'avait été testée positive. Pour rappel, 13 personnes ont été touchées par le virus depuis le début du protocole concernant le Project Restart. Les prochains tests seront publiés samedi.