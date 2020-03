P.League - Un putsch en préparation pour mettre fin à la saison !

Certains clubs de Premier League souhaitent faire annuler la saison en cours de Premier League, en conséquence à la propagation du coronavirus en Angleterre.

Suspendue jusqu'au 30 avril prochain, minimum, la Premier League édition 2019-2020 pourrait ne pas aller à son terme. C'est, en tout cas, ce que rapportent plusieurs médias d'outre-Manche en ce vendredi matin. Selon les informations publiées par nos confrères de The Athletic, "un nombre croissant de clubs" souhaiterait carrément "abandonner la saison en cours", justifiant notamment qu'en cette période de crise sanitaire "il n’y a pas de place pour le sport en ce moment".

Le Daily Mail précise que l’annulation de la saison en cours, ardemment désirée par les formations de West Ham (16e) et Brighton & Hove Albion (15e) notamment, nécessite "le soutien de 14 des 20 clubs de Premier League". Si une telle barre venait à être atteinte, les espoirs de Liverpool, leader du championnat avec 25 points d’avance sur Manchester City et qui n’a plus remporté le titre en Angleterre depuis 30 ans, seraient réduits à néant.

En cette période de crise, la solidarité n'est décidément pas le maître-mot dans le football anglais. On a effectivement appris cette semaine que plusieurs clubs se sont ligués contre Manchester City, afin de s'assurer de son exclusion des prochaines édition de la Ligue des Champions. Tous les clubs du Royaume doivent se rassembler dans tout juste une semaine (vendredi 3 avril) pour évoquer les solutions à mettre en place face à la crise sanitaire actuelle. La réunion s'annonce bouillante.