P.League - Un record d'audience pour le derby Everton - Liverpool

Dimanche soir, le derby de la Mersey opposant Everton à Liverpool, disputé à Goodison Park dans le cadre de la 30ème journée de Premier League et soldé par un triste match nul (0-0, résumé), a réalisé un record d'audience. En effet, la rencontre a été suivie par 5 millions de téléspectateurs de moyenne, avec un pic à 5,5 millions au coup d'envoi.

Ce score historique peut en partie s'expliquer par la diffusion gratuite du match sur la chaîne Pick, qui a attiré 1,9 million de personnes. Les chaînes à péage Sky Sports et Sky One ont, quant à elles, réunies 3,1 millions de téléspectateurs. Le précédent record datait de l'année 2012 et était détenu par le derby de Manchester (plus de 4 millions de téléspectateurs de moyenne).