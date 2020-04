P.League - Une date pour une éventuelle reprise a été choisie

Comme la Ligue 1, la Premier League est à l'arrêt depuis le 13 mars dernier en raison de la pandémie de coronavirus. Depuis, comme c'est le cas pour la majorité des championnats, les instances tentent de préparer un plan de reprise pour que la saison aille à son terme. D'après The Times, on commence à y voir plus clair en Angleterre puisqu'une date pour une éventuelle reprise a été choisie : le 8 juin. Ainsi, la Premier League pourrait se terminer le 27 juillet.

Sans surprise, l'intégralité des matchs se disputeraient à huis clos et 400 personnes testées au préalable seraient autorisées à assister à la rencontre, dont les journalistes. Les stades pourraient être présélectionnés et des vestiaires supplémentaires pourraient être ouverts afin de maintenir une plus grande distanciation. Enfin, les joueurs pourraient s'échauffer individuellement.