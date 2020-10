P.League - Une énorme révolution se prépare sous fond de crise sanitaire !

En pleine crise sanitaire, à l'initiative de Liverpool et Manchester United, les grands clubs anglais portent un projet de réforme de la Premier League. Explications.

Dans son édition du jour, le Telegraph lâche une petite bombe. Sous la pression du coronavirus, les très grands clubs anglais, emmenés par Liverpool et Manchester United, portent un projet de grande réforme de la Premier League. Concrètement, ce "Project Big Picture", c'est son nom, a pour objectif de remodeler les finances des formations anglaises et de donner encore plus de pouvoir aux clubs, qui souffrent énormément en cette période de crise sanitaire liée (plus de 880 M€ de pertes estimées si toute la saison se déroule sans public dans les stades).

Une Premier League à 18 clubs

Dans ce grand projet, dont la date d'entrée en vigueur n'est pas encore précisée (la saison 2022-2023 serait cependant envisagée), la Premier League passerait de 20 à 18 clubs, avec seulement deux clubs relégués, le 17ème et le 18ème. Cependant, le 16ème du classement final disputerait des barrages avec les 3ème, 4ème et 5ème de Championship. Outre ce changement d'envergure, la Coupe de la Ligue comme le Community Shield (le match d'ouverture de la saison entre le vainqueur du championnat et celui de la Cup) seraient supprimés.

Ces décisions drastiques permettraient de réduire de façon nette le calendrier mais elles ne seraient pas les seules. En contrepartie de ces changements, la Premier League s'engagerait à apporter, à terme, aux 72 clubs de l'English Football League (EFL = Championship, League One et League Two), un quart de ses revenus et ce chaque saison pour les aider à surmonter au mieux les conséquences économiques de la crise sanitaire. Enfin, une autre proposition, loin d'être anodine aussi, viserait à réformer la gouvernance de la Premier League.

La fin de la règle « un club, une voix »

Pour faire simple, l'objectif serait de donner encore plus de pouvoirs aux neuf clubs avec le plus d'ancienneté dans l'élite (Arsenal, Everton, Liverpool, Chelsea, Tottenham, Manchester United, Manchester City, Southampton et West Ham). Une proposition qui sonnerait le glas de la règle "un club, une voix", qui, jusqu'à présent, fait que les décisions sont prises à la majorité des deux tiers (14 clubs sur 20). En cas de mise en place du système proposé, les cartes seraient sérieusement rebattues : si six des neuf clubs parvenaient à un accord, leurs propositions seraient ainsi adoptées. À suivre.