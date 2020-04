P.League - Une fin de saison avec quatre matchs par jour à Wembley ?

Nos voisins anglais ne manquent pas d'imagination pour rendre possible l'organisation de la fin de saison de Premier League, malgré la crise du coronavirus qui dure depuis début mars et pour plusieurs longues semaines encore. Alors qu'une reprise début mai était envisagée, avec des camps permettant d'accueillir les équipes confinées et les matchs à huis clos, il s'agirait cette fois d'organiser les neuf dernières journées entre juin et juillet, à condition évidemment que la pandémie le permette.

Une source proche des dirigeants de la Premier League précise au Times que tous les matchs se joueraient à huis clos et la plupart à Wembley. Le stade olympique pourrait même accueillir jusqu'à quatre matchs par jour, afin de satisfaire les diffuseurs et dissuader ces derniers de rogner sur les droits TV, fondamentaux dans l'économie du championnat britannique.