P.League - Une fin de saison... en Australie ?

Contrairement à la Ligue 1, la Premier League souhaite aller au bout de la saison et disputer les dernières journées de championnat. En Angleterre, les autorités sanitaires et le gouvernement sont favorables à cette idée, à condition que les matchs restants se jouent sur un terrain neutre, éventuellement l'étranger. Gary Neville a développé cette idée et un pays semble prêt à accueillir la fin de la saison de Premier League. D'après les informations du Sun, les vingt équipes de l'élite anglaise pourraient s'envoler pour... l'Australie !

"Je regarde ce qui se passe en Angleterre avec le cœur lourd. Nous voulons aider" a confié Glenn Sterle, le sénateur de l'Etat de Perth, après avoir été informé de cette idée par l'agent anglais Gary Williams. "Nous n’avons presque pas de nouveaux cas. Il s’agirait simplement de mettre nos amis en quarantaine quand ils arriveront et ensuite nous serons opérationnels. Lorsque Gary l’a mentionnée pour la première fois, j’ai pensé que c’était une merveilleuse idée. C’est le centre de l’univers sportif en Australie. Nous avons le beau temps et de l’air frais, ce serait idéal" a enchaîné le sénateur. "J'ai également discuté avec des représentants du gouvernement britannique, ils sont enthousiastes. On doit encore se parler cette semaine". Si l'idée paraît assez folle, l'Australie est l'un des pays les moins endeuillés par le coronavirus dans le monde avec moins de 100 décès dans les hôpitaux et 7000 cas confirmés.