P.League - United bat City et Manchester reste rouge !

Cette saison, Manchester est rouge ! Déjà vainqueur à l'Etihad Stadium le 7 décembre dernier (1-2), Manchester United a de nouveau remporté le derby face à Manchester City (2-0) lors de la 29ème journée de Premier League. Et comme lors du match aller, Anthony Martial a marqué, sur un service remarquable de Bruno Fernandes (30e). Le Français est le premier joueur de Manchester United a marqué lors des deux derbys d'une même saison depuis Cristiano Ronaldo en 2006-2007. Avant son but, Martial avait plusieurs fois amené le danger dans la défense des Citizens. Il a même failli inscrire un doublé en début de seconde période suite à un contrôle approximatif d'Ederson, mais le gardien a dégagé en catastrophe (49e).

Lors du deuxième acte, Sterling et ses coéquipiers ont poussé mais ont manqué de précision dans le dernier geste. Après un but d'Agüero refusé pour un léger hors-jeu (48e), De Gea s'est illustré sur un tir de Foden (56e). Quelques minutes plus tard, la reprise de la tête d'Otamendi a flirté avec la barre (61e) puis Sterling n'a pas trouvé le cadre sur un excellent centre de Mahrez (75e). Finalement, le second but de ce match était encore pour United et a été inscrit par McTominay au bout du temps additionnel (90e+6) ! Ce succès permet aux Red Devils de revenir à trois points de Chelsea et de rester au contact de la quatrième place, qualificative pour la Ligue des Champions.

Premier League - 29e Journée Manchester United 2 - 01 - 0 Manchester City A. Martial 30'

S. McTominay 90' +6



LES RÉSULTATS DE LA 29E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 7 mars

Liverpool - Bournemouth : 2-1

Arsenal - West Ham : 1-0

Crystal Palace - Watford : 1-0

Sheffield United - Norwich : 1-0

Southampton - Newcastle : 0-1

Wolverhampton - Brighton : 0-0

Burnley - Tottenham : 1-1

Dimanche 8 mars

Chelsea - Everton : 4-0

Manchester United - Manchester City : 2-0

Lundi 9 mars

21h : Leicester - Aston Villa