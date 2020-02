P.League - Watford fait tomber Liverpool et stoppe son incroyable invincibilité !

Liverpool aura attendu la 28ème journée pour tomber, pour la première fois, cette saison en Premier League. Les Reds, qui disposent d'une énorme avance en tête du championnat, ne battront pas le record des invincibles d'Arsenal (2003-2004) puisqu'ils viennent de s'incliner face à Watford, 19ème de Premier League avant le coup d'envoi.

Dès la première période, les hommes de Jürgen Klopp ont montré des signes frappants d'un jour sans, à l'image de cette erreur d'Alisson, tout proche de la boulette (45+5ème). Finalement, la seconde mi-temps est totalement en faveur des Hornets, qui vont faire tomber le roc de la Mersey grâce à un doublé d'Ismaïla Sarr. L'ancien Rennais inscrit le premier but sur un service du milieu français Doucouré (54ème), suivi d'un doublé 6 minutes plus tard. Cette fois, Sarr a été trouvé dans le dos de van Dijk par Deeney et ajuste Alisson d'un ballon piqué (60ème). Tandis que Liverpool trouve le poteau par Lallana, Watford va sceller le sort de la rencontre sur une nouvelle erreur individuelle de la défense de Liverpool. La passe en retrait d'Alexander-Arnold pour Alisson est ratée, Sarr récupère et sert Deeney, qui marque dans le but vide (72ème). Si cette défaite empêche les Reds d'égaler le record d'Arsenal, invaincu sur une saison, ces derniers devraient tout de même s'offrir la Premier League puisqu'ils comptent 22 points d'avance sur Man City. Watford, qui a mis fin à la série de 18 victoires consécutives en championnat pour Liverpool, sort de la zone rouge.