P.League - West Ham arrache un nul spectaculaire et inespéré à Tottenham !

José Mourinho et Tottenham enchaînent un quatrième match consécutif sans défaite avec leur match nul 3-3 contre West Ham ! Pour autant, les Spurs vont avoir un goût amer dans la bouche puisqu'ils menaient 3-0 jusqu'à la 82ème minute. En première mi-temps, les protégés du Special One ont produit un football incroyable, bien aidés par la superbe prestation d'Harry Kane, auteur de deux buts (8ème, 16ème) et d'une passe décisive pour Son (1ère).

Mais la rencontre devient irréelle dans les dix dernières minutes. Alors que l'on imaginait mal les Hammers revenir, Balbuena sonne la révolte à la 82ème en inscrivant le premier des trois buts des Bordeaux-et-Bleu. Davinson Sanchez, d'un c.s.c, permet à West Ham de revenir à un but trois minutes plus tard (85ème). Tottenham doute, prend peur, mais a une occasion en or de sceller définitivement la fin du match à la 90+2ème. Gareth Bale, après une course d'une cinquantaine de mètres côté droit, repique dans l'axe mais frappe juste à côté des cages. Les visiteurs vont alors en profiter pour faire mal à Tottenham et égaliser dans les toutes dernières secondes ! Lanzini, à la 90+4ème, décroche une lourde frappe en plein dans la lucarne et la transversale, à la suite d'un coup-franc repoussé par la défense londonienne.

Premier League - 5e Journée Tottenham 3 - 33 - 0 West Ham Heung-Min Son 1'

H. Kane 8'

H. Kane 16'

82' F. Balbuena

85' D. Sánchez (CSC)

94' M. Lanzini



LES RÉSULTATS DE LA 5E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 17 octobre

Everton - Liverpool : 2-2

Chelsea - Southampton : 3-3

Manchester City - Arsenal : 1-0

Newcastle - Manchester United : 1-4

Dimanche 18 octobre

Sheffield United - Fulham : 1-1

Crystal Palace - Brighton : 1-1

Tottenham - West Ham : 3-3

20 heures 15 : Leicester - Aston Villa

Lundi 19 octobre