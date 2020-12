P.League - West Ham et Brighton & Hove Albion se quittent dos à dos

L'antépénultième rencontre de la 15ème journée de Premier League, opposant West Ham à Brighton & Hove Albion, a eu lieu en ce dimanche après-midi. Au sortir d'une belle bataille, les deux formations se sont quittées dos à dos (2-2). Quelques secondes avant la pause, Neal Maupay a ouvert la marque pour les visiteurs, dominateurs (44ème). Mais les joueur londoniens, revenus des vestiaires avec de meilleures intentions, sont parvenus à recoller à l'heure de jeu, grâce à Benjamin Johnson, qui a profité d'un très bon service de Manuel Lanzini pour envoyer le cuir dans la lucarne (60ème).

Rattrapé au tableau d'affichage, Brighton & Hove Albion a alors rapidement réagi et même très vite repris la tête via Lewis Dunk, auteur à son tour d'une frappe limpide en pleine lucarne (70ème). À la maison, et au courage, West Ham est finalement revenu pour la seconde fois de l'après-midi pour arracher le point du match nul par l'intermédiaire de Tomas Soucek, buteur salvateur d'une tête puissante (82ème). Suite à ce score de parité plutôt logique, West Ham reste à la dixième place du classement (22 points), tandis que Brighton & Hove Albion double Burnley et monte au seizième rang (13 points).

LES RÉSULTATS DE LA 15E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 26 décembre

Leicester City - Manchester United : 2-2

Aston Villa - Crystal Palace : 3-0

Fulham - Southampton : 0-0

Arsenal - Chelsea : 3-1

Manchester City - Newcastle : 2-0

Sheffield Utd - Everton : 0-1

Dimanche 27 décembre