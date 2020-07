P.League - West Ham vient à bout de Chelsea !

Chelsea manque une grosse occasion de monter sur le podium ! Après la défaite de Leicester ce mercredi en début de soirée sur la pelouse d'Everton (2-1), les Blues avaient la voie libre contre West Ham. Et finalement les hommes de Frank Lampard se sont inclinés face aux Hammers (2-2), 17èmes de Premier League. Tout a pourtant bien commencé pour les Blues, qui ont ouvert la marque par l'intermédiaire de Willian (42ème) sur pénalty. Une ouverture du score heureuse puisque les Ciel-et-Bordeaux ont eu un but annulé pour une position de hors jeu quelques secondes auparavant. Accrocheurs, les protégés de David Moyes vont toutefois être récompensés de leurs efforts juste avant la pause (45+2ème) grâce à Soucek.

Au retour des vestiaires, les Hammers dominent les débats et vont logiquement prendre les devants par Antonio (51ème). Toutefois, leur fragilité constatée depuis la reprise (2 défaites en autant de match) va ressurgir sur un sublime coup-franc de Willian (72ème). Mais au bout du temps réglementaire, Yarmolenko envoie West Ham sur orbite ! Lancé en profondeur, l'Ukrainien crochète Rüdiger et trompe Kepa d'une lourde frappe du gauche (90ème). Au classement, Chelsea reste donc 4ème, à un point de Leicester, et permet à Man United de recoller à deux points.

Premier League - 32e Journée West Ham 3 - 21 - 1 Chelsea T. Soucek 45' +2

M. Antonio 51'

A. Yarmolenko 89'

42' Willian (P.)

72' Willian



LES RÉSULTATS DE LA 32E JOURNEE DE PREMIER LEAGUE

Samedi 27 juin

Aston Villa - Wolves : 0-1

Dimanche 28 juin

Watford - Southampton : 1-3

Lundi 29 juin

Crystal Palace - Burnley : 0-1

Mardi 30 juin

Brighton - Manchester United : 0-3

Mercredi 1 juillet

Arsenal - Norwich : 3-0

Bournemouth - Newcastle : 1-4

Everton - Leicester City : 2-1

West Ham - Chelsea : 3-2

Jeudi 2 juillet