P.League - Wolverhampton confirme et maîtrise West Ham

Au London Stadium, ce samedi en début de soirée, Wolverhampton s'est offert le scalp de West Ham (0-2), lors de la 30ème journée de Premier League. Dominateurs, les hommes de Nuno Espirito Santo ont fait la différence en fin de partie. Peu avant le dernier quart d'heure de jeu, sur un très bon service signé Adama Traoré, Raul Jimenez a placé les Wolves en tête au tableau d'affichage (73ème). Puis, quelques petites minutes plus tard, Pedro Neto a mis fin à tout suspense, catapultant le cuir sous la barre d'une belle reprise de volée (84ème). Grâce à ce succès mérité, Wolverhampton (46 points) grimpe à la 6ème place du classement et revient à hauteur de Manchester United, 5ème (46 points également). West Ham, de son côté, stagne au 17ème rang (27 points) et devra vraisemblablement batailler jusqu'au terme de la saison pour arracher son maintien.

LES RÉSULTATS DE LA 30E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Vendredi 19 juin

Norwich City - Southampton : 0-3

Tottenham - Manchester United : 1-1

Samedi 20 juin

Watford - Leicester City : 1-1

Brighton & Hove Albion - Arsenal : 2-1

West Ham - Wolverhampton : 0-2

20h45 : Bournemouth - Crystal Palace

Dimanche 21 juin

15h00 : Newcastle - Sheffield United

17h15 : Aston Villa - Chelsea

20h00 : Everton - Liverpool

Lundi 22 juin