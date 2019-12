P.League - Wolverhampton renverse Manchester City !

En cette période de fêtes, Manchester City est tombé sur un cadeau empoisonné et s'est incliné sur le fil face à Wolverhampton (3-2) en clôture de la 19ème journée de Premier League. Réduits à dix très rapidement suite à l'exclusion d'Ederson en raison d'un tacle non maîtrisé sur Diogo Jota (12e), les Citizens ont souffert mais ont pourtant pris les devants de manière rocambolesque. Sterling a vu sa première tentative sur penalty être repoussée par Rui Patricio. Néanmoins, l'Anglais a eu une seconde chance car le Portugais n'avait pas le pied sur sa ligne au moment de la frappe. De nouveau, c'est le portier qui a remporté son duel mais cette fois-ci, Sterling a bien suivi et a ouvert la marque (25e).

Dès le retour des vestiaires, Sterling, encore lui, a fait le break d'un joli ballon piqué (50e). Toutefois, les Wolves n'ont pas lâché et ont maintenu leur domination malgré ce nouveau coup derrière la tête. Quelques minutes après le second but de City, Traoré a redonné espoir aux siens d'une frappe lourde (55e). Puis en fin de rencontre, les joueurs de Nuno Espirito Santo ont été récompensés ! Servi par Traoré, Jimenez a égalisé (82e) avant d'être à la dernière passe sur le but de la victoire inscrit par Doherty, d'une frappe à ras de terre (89e) ! Ce succès permet aux Wolves de grimper à la cinquième place et de revenir à deux points de Chelsea. Les Citizens, eux, manquent l'occasion de repasser deuxièmes.

Premier League - 19e Journée Wolverhampton 3 - 20 - 1 Manchester City Adama Traoré 55'

R. Jiménez 82'

M. Doherty 89'

25' R. Sterling

50' R. Sterling



LES RÉSULTATS DE LA 19E JOURNÉE DE PREMIER LEAGUE

Jeudi 26 décembre

Tottenham - Brighton & Hove Albion : 2-1

Bournemouth - Arsenal : 1-1

Chelsea - Southampton : 0-2

Aston Villa - Norwich City : 1-0

Crystal Palace - West Ham : 2-1

Everton - Burnley : 1-0 (résumé)

Sheffield United - Watford : 1-1

Manchester United - Newcastle : 4-1

Leicester City - Liverpool : 0-4

Vendredi 27 décembre

Wolverhampton - Manchester City : 3-2